وأشارت المنظمة - فى تغريدة عبر موقع "تويتر"، إلى أن هذا العمل الشائن أودى بحياة عشرات المراهقين من الفتيات والفتيان وأصاب كثيرين بجروح خطيرة، مضيفة أن العنف داخل المنشآت التعليمية أو حولها غير مقبول على الإطلاق.

وأكدت اليونيسيف أن الأطفال والمراهقين ليسوا، ولا يجب أن يكونوا أبدا، هدفا للعنف.

ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذى وقع فى حى "دشتي برشي" غرب كابول.