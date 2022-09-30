أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" اليوم الجمعة، عن قلقها إزاء الهجوم الذى وصفته "بالمروع" والذى استهدف مركزا تعليميا فى العاصمة الأفغانية كابول وأسفر عن مقتل 19 شخصا وإصابة 27 آخرين.
وأشارت المنظمة - فى تغريدة عبر موقع "تويتر"، إلى أن هذا العمل الشائن أودى بحياة عشرات المراهقين من الفتيات والفتيان وأصاب كثيرين بجروح خطيرة، مضيفة أن العنف داخل المنشآت التعليمية أو حولها غير مقبول على الإطلاق.
وأكدت اليونيسيف أن الأطفال والمراهقين ليسوا، ولا يجب أن يكونوا أبدا، هدفا للعنف.
ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذى وقع فى حى "دشتي برشي" غرب كابول.
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