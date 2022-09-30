"يونيسف" تعقد ندوة حول مناقشة تغيير السلوكيات لمعالجة تغير المناخ

عقدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ندوة علمية بعنوان "الطريق إلى قمة المناخ الـ27: الأدلة العالمية حول معالجة تغير المناخ فى مصر" وذلك معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ووفق اليونيسف تعتبر هذه الندوة مناقشة مهمة رفيعة المستوى للتبادل حول قاعدة الأدلة العالمية لـمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر من أجل رفع الوعى بتأثيرات تغير المناخ فى مصر.

شارك فى الندوة الدكتور على أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة والدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للدورة الـ27 لمؤتمر قمة المناخ، والسيد جیریمى ھوبكنز، ممثل یونیسف فى مصر والدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور كايل إميريك، أستاذ مساعد فى الاقتصاد بجامعة تافتس، وألیسون فاھى، المدیرالتنفیذى لمعمل عبد اللطیف جمیل لمكافحة الفقر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا بالجامعة الأمریكیة بالقاھرة.

ومن جانبه شارك فى الندوة الدكتور كايل إيمريك، أحد شركاء معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر الرؤى تقرير حول أهمية تزويد الأشخاص بمعلومات عن استخدام الطاقة واستهلاك المياه مقارنة بجيرانهم، بالإضافة الى نصائح حول أهمية ترشيد الاستهلاك.

ومن جانبه صرح الدكتور على أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة : على الرغم من أن مصر لديها مساهمة منخفضة فى انبعاثات الغاز العالمية، إلا أنها تتحمل عبئًا كبيرًا من تداعياتها السلبية، وقد قامت الحكومة بالفعل بإنشاء مشاريع قومية تهدف للتخفيف من هذه الآثار وزيادة القدرة على التكيف والتصدى لها. وأضاف: "تعتبر مصر مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغيّر المناخ (قمة المناخ) معنيًا بالتنفيذ. فنحن نود الانتقال من مرحلة الالتزام إلى مرحلة التنفيذ. وأن نعمل على ذلك بأسرع ما يمكن".

كما صرح الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: "تتبنى الدورة السابعة والعشرون لمؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغيّر المناخ (قمة المناخ) نهجًا كليًا يمثل خروجًا عن النهج الاختزالى الذى كان سائدًا فى السنوات السابقة. أن التعامل مع مشكلة تغير المناخ لا يقتصر فقط على الحد من الانبعاثات، فنحن بحاجة إلى تمويل استراتيجيات التكيف، كما نحتاج إلى التركيز على الخسائر والأضرار. يتضمن النهج الشامل جميع جوانب اتفاقية باريس للمناخ: التخفيف والتكيف والخسارة والأضرار والتمويل".