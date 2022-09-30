وزير التعليم يتفقد انتظام الدراسة بمدارس دمياط غدا

دمياط - معتز الشربينى

يزور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، محافظة دمياط، غدا السبت، فى أول أيام العام الدراسي الجديد، ويتفقد مدرسة 6 أكتوبر التابعة لإدارة دمياط التعليمية، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

ويعقد وزير التعليم اجتماعا مع قيادات التربية والتعليم بدمياط، بقيادة علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لمناقشة استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد.

من ناحية أخرى، تقدم علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، داعيا الله عز وجل أن يكون عامًا حافلاً بالرخاء والإنجاز.

كما تقدم "عبد الرؤوف" بخالص التهاني إلي الزملاء المعلمين والمعلمات وأبنائنا الطلاب وأولياء الأمور بأسمى التهاني ببدء العام الدراسي الجديد، متمنيا عاما سعيدا مملوء بالإنجازات والإبداع في جو يسوده الألفة والمودة.