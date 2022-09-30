مستفيد من حياة كريمة بزفتى: المبادرة أنشأت مجمع خدمات وجارى تشييد مركز طبى

الغربية محمد طارق

مجهود كبير وعمل مستمر على قدم وساق.. هذا هو واقع مبادرة حياة كريمة داخل مركز زفتى، الذى تم اختياره لتنفيذ المبادرة بداخله كمرحلة أولى بواقع 54 قرية و88 تابعا لها، حيث يوجد خلايا تعمل على قدم وساق فى جميع المشروعات للانتهاء منها فى أقرب وقت.

رصد "اليوم السابع" خلال جولته داخل قرية سنباط التابعة لمركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، آراء المواطنين بالقرية بعد الانتهاء الفعلى من معظم مشروعات مبادرة حياة كريمة، وجارٍ العمل على التشطيب وإنهاء باقى المشروعات على أرض الواقع، والتى غيرت كل شبر داخل القرية، وسيستفيد منها آلاف المواطنين من القرية والقري المحيطة.

وقال محمد فوزى ندا أحد أهالى القرية، لـ"اليوم السابع"، إنه تم الانتهاء من إنشاء وتشطيب مجمع الخدمات والذى سيخدم ويوفر الكثير على أهالى القرية، حيث كانوا ينتقلون إلى المدينة مسافة 15 كيلو مترا لإنهاء مصالحهم، مشيرًا إلى أن العمل يسير على قدم وساق لانتهاء من جميع المشروعات الجارى تنفيذها، والتي غيرت الواقع حيث أصبحت القرية مثل المدينة فى جميع الخدمات.

وأوضح أن العمل يسير على قدم وساق داخل المركز الطبى، والذى سيخدم الآلاف من أهالى مجلس قروى سنباط بأكمله الذين لمسوا التغيير الحقيقى والحياة الكريمة بعد الانتهاء من هذه المشروعات التى جعلت القرية مدينة، حيث إنها قرية يتبعها عشرات العزب والقرى، موجهًا الشكر للقائمين على مبادرة حياة كريمة.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية أن المشروعات التى يجرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، ستغير شكل الريف فى قرى مركز زفتى، وأن المبادرة تستهدف أيضا تأهيل الشباب لسوق العمل وتوفير الحياة الكريمة لهم.

يذكر أن المشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى هو مشروع القرن والذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدشينه كمبادرة رئاسية فى بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 934 مشروع داخل (54) قرية و( 88 ) تابع فى مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4.1 مليار جنيه.