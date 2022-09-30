محافظ الشرقية يلغى حفل ختام مهرجان الخيول حدادا على أرواح 4 طلاب طب

الشرقية – فريق المحافظات

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انطلاق فعاليات اليوم الثاني والأخير لمهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 26 بأرض الفروسية بمدينة بلبيس بمشاركة أصحاب المزارع ومحبي الخيول العربية الأصلية لتتبارى في مسابقة أدب الخيل، وذلك بحضور المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة واللواء إبراهيم متولي مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس، ونبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ومحمد محمود رئيس مركز مشتول السوق، والمهندس محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح، وشعبان أبو الفتوح رئيس حي أول، ومحمد الأباصيري رئيس حي ثان، وأصحاب المزارع ومحبي الخيول العربية الأصيلة وعدد من شباب المحافظة.

كما قرر المحافظ إلغاء الحفل الختامي لمهرجان الشرقية للخيول العربية حداداً علي أرواح 4 طلاب من كلية الطب بفاقوس جامعة الزقازيق ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة قنتير بطريق فاقوس الحسينية، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان.

وحرص المحافظ على تفقد جناح مديرية الطب البيطري المشارك في فعاليات المهرجان بهدف تعريف المواطنين بمجهودات الدولة في سبيل النهوض والحفاظ على الحصان العربي الأصيل، حيث استمع لشرح تفصيلي من اللواء دكتور إبراهيم متولي مدير مديرية الطب البيطري عن دور المحجر الدولي المعتمد لتصدير الخيول.

وأكد محافظ الشرقية أن مهرجان الشرقية للخيول العربية يُعد أحد العلامات المميزة لمحافظة الشرقية ويأتي تجسيداً وتذكيراً لكل أهل مصر بعراقة وأصالة هذه المحافظة التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ.

وكرم محافظ الشرقية، أعضاء لجنة الحكم في مسابقة أدب الخيل واللجنة المشرفة على المسابقة في مهرجان الشرقية للخيول العربية بمنحهم دروع تميز تحمل شعار المحافظة تقديراً لمشاركتهم ومجهوداتهم خلال فعاليات المهرجان ليخرج بصورة تليق باسم محافظة الشرفية .

وأكد المحافظ أن المهرجان اليوم يُعد فرصة رائعة للاستمتاع بمشاهدة الخيول العربية الأصيلة المشاركة في مهرجان الشرقية والتي تعد من أجمل وأمهر الخيول في مصر، وذلك تحت إشراف لجنة تحكيم متخصصة ، متمنياً التوفيق للمتسابقين في مسابقة أدب الخيل والحصول علي جوائز المهرجان.

كما حرص محافظ الشرقية على تفقد الخيمة البدوية المُقامة على هامش المهرجان وجلس مع عدد من مشايخ وعواقل القبائل العربية المشاركة في فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية في مسابقتي جمال وأدب الخيل، كما التقط المحافظ صوراً تذكارية مع أعضاء اللجنة المنظمة للمهرجان والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، مقدماً الشكر للجميع لنجاح المهرجان وخروجه بصورة مشرفة، تؤكد أن محافظة الشرقية قادرة على تنظيم الملتقيات والفعاليات الكبرى.



تكريم أعضاء اللجنة



محافظ الشرقية يكرم أعضاء اللجنة



جانب من التكريم



التكريم



محافظ الشرقية فى المهرجان



جانب من مهرجان الخيول