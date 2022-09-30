اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 سبتمبر 2022 07:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الأقصر: 514 مدرسة تستقبل 298 ألف طالب بالعام الدراسى الجديد

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 06:10 م
محافظ الأقصر: 514 مدرسة تستقبل 298 ألف طالب بالعام الدراسى الجديد مدارس الأقصر الجديدة
الأقصر - أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، استعداد المحافظة للعام الدراسي الجديد 2022/2023، من خلال تجهيز أكثر من 514 مدرسة منهم 4 مدارس جديدة تدخل الخدمة هذا العام لأول مرة، بالإضافة إلى 86 مدرسة تم توسعتهم ورفع كفاءتهم لاستيعاب الطلاب والطالبات، لافتا إلى أن 7089 فصلا في 514 مدرسة بالمحافظة من المقرر أن يستقبلوا نحو  298 طالبا وطالبة خلال العام الدراسي الجديد.

وأشار المهندس ممدوح محمد مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الأقصر إلي أنه بالتنسيق مع التربية والتعليم تم الانتهاء من أكثر من 90 مشروعا لإنشاء وتوسعة وتجديد نحو 90 مدرسة بتكلفة تجاوزت 207 ملايين جنيه لاستيعاب اعداد الطلاب والحد من الكثافة داخل الفصول الدراسية بمدارس المحافظة، كما تم زيادة عدد الفصول باجمالي 296 فصل جديد هذا العام لافتا الي انه جاري العمل لتطوير وصيانة 32 مدرسة وانشاء 231 فصل جديد  في مختلف المدارس بالمحافظة وكذلك انشاء مبني جديد لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر لافتا الي ان قطاع الابنية التعليمية شهد تنفيذ 123 مشروع جديد بإجمالي تكلفة لكافة المشروعات التي تمت والمشروعات الجاري تنفيذها  تقارب لـ  366 مليون جنيه.

 

المدارس الجديدة
المدارس الجديدة

 

مدارس الاقصر
مدارس الاقصر

 

جولات متابعة الاستعداد للعام الجديد
جولات متابعة الاستعداد للعام الجديد

 


الاقصر

العام الدراسي الجديد

اخبار الاقصر

مدارس الاقصر

اخبار المحافظات



الموضوعات المتعلقة

وكيل "تعليم بورسعيد": جاهزون لاستقبال 153 ألف طالب وطالبة مع بداية العام الدراسى

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 04:46 م

محافظ الجيزة يتابع استعدادات مدارس أبو النمرس للعام الدراسى الجديد

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 04:30 م

انطلاق العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات غدا وانتظام جميع الطلاب الأحد.. التعليم تشدد على تحقيق الانضباط مع بداية العام الدراسي.. تخصيص الحصة الأولى بالمدارس للحديث عن انتصارات أكتوبر 1973 وفضل الشهادة

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 04:00 م

إقبال متوسط على مصيف بلطيم فى آخر جمعة قبل بدء العام الدراسى الجديد.. صور

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 03:22 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة