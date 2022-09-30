فصل الكهرباء 6 ساعات يوميا لمدة أسبوع غرب المنصورة بدءا من الغد

الدقهلية - فريق المحافظات

أعلنت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة المحاسب متولى عبد العال رئيس الحى، أنه بناء عن إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، سيتم فصل التيار الكهربائى من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا، بدءا من غد السبت حتى يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر، لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

والمناطق المتأثرة التى سيتم فصل التيار الكهربائى عنها لإجراء أعمال الصيانة يوم السبت الموافق 1-10-2022 هى شارع تقسیم عقداوى من حى الاشجار - شارع أم القرى وشارع عويضة من سندوب.

وفى يوم الأحد الموافق 2-10-2022 المناطق المتاثرة بانقطاع التيار شارع سكة سندوب من عبد السلام عارف - وشارع المعهد الدينى من سندوب.

وفى يوم الاثنين الموافق 3-10-2022 المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة امتداد شارع الخلطة الاسفلتية - وعزبة شكرى وشارع عبدالواحد بمنطقة سندوب.

وفى يوم الثلاثاء 4-10-2022 المناطق المتاثرة بانقطاع التيار شارع شارع الجلاء امام بنزينة الغاز - شارع الخلطة الاسفلتية وشارع المدارس من سندوب.

وفى يوم الأربعاء الموافق 5-18-2022 المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة امتداد منطقة سيدى يس من الجمهورية - وشارع عويضة من سندوب.

وفى يوم الخميس الموافق 6-10-2022 المناطق المتاثرة بانقطاع التيار امتداد الشيماء من شارع جيهان - وشارع فرن سمير وشارع الخليفة المأمون بمنطقة سندوب.

وطالبت رئاسة حى غرب المنصورة المواطنين والمستشفيات والمخابز وكل المنشآت الخدمية والجماهيرية بالمناطق التى تم ذكرها بالبيان باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء خلال الأيام المذكورة.