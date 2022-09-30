شباب ورياضة الأقصر تواصل مباريات دورى الجمعيات الأهلية الأول 2022.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فعاليات دوري الجمعيات الأهلية 2022 لكرة القدم الخماسية، والذي يقام لأول مرة بمحافظة الأقصر بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالمحافظة، وذلك بملعب نادى الأقصر الرياضى، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وصلاح محمد رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبدالوهاب القائم بأعمال وكيل المديرية للرياضة، وصلاح عز مدير ادارة الرياضة وأعضاء وكاله الرياضة بالمديرية.

ويقول صلاح محمد رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، أن الدوري يتكون من أكثر من خمسة عشر فريق من جمعيات محافظة الأقصر، وذلك في ضوء الإهتمام بالرياضة وجعلها أسلوب حياة للمجتمع، حيث أن وزارة الشباب والرياضة تساهم في توفير فرص النمو المتكامل والارتقاء بالمستوى الصحى والنفسى والاجتماعى للنشء والشباب عن طريق الأنشطة الرياضية والاجتماعية والفنية والثقافية، والتي تنفذها وتساهم بشكل كبير في تنظيم استثمار أوقات الفراغ والطاقة الخلاقة لدى النشء والشباب، لما فيه خدمة الفرد والمجتمع من خلال الربط بين الهيئات المؤسسات المختلفة.

فيما كشف صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، عن بدء الإدارة العامة للبحوث بتنفيذ المشروع القومي للموهبة الحركية بعدد من المحافظات، وذلك ضمن إطار توجيهات القيادة السياسية للدولة باكتشاف ورعاية الموهوبين وصقل مهاراتهم، بغرض تحقيق التفوق والإنجاز الرياضي على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وأضاف صلاح رشوان لـ"اليوم السابع"، أن فكرة المشروع تتمثل فى استقبال الأطفال في المرحلة العمرية للطفولة المبكرة من سن 6 سنوات المحددة من قبل اللجنة العلمية، ويعتبر المشروع القومى للموهبة الحركية الخطوة الأولى من المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي من خلال تقديم برنامج حركي ومهارى وبدنى متكامل يتضمن المهارات الأساسية لأغلب الألعاب الرياضية ومجموعة من الأنشطة التخصصية، ويتم اختيار الأطفال وفقا للحالة الصحية والبدنية والقدرات الحركية مع متابعة تطور القدرات البدنية لهم، مما يسهل اكتشاف وانتقاء المتميزين منهم وتوجيههم للنشاط الرياضي التخصصي تمهيدا لإلحاقهم بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي والمشروعات القومية للاتحادات والأندية الرياضية كقاعدة بطولة مخططة علمياً.



دوري الجمعيات الأهلية



دوري الجمعيات الأهلية الأول بالأقصر