اليوم السابع
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خيط الجريمة.. أهالى يقودون الأمن لشاب قتل ابن خاله بسبب الغيرة بالغربية

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 09:00 ص
خيط الجريمة.. أهالى يقودون الأمن لشاب قتل ابن خاله بسبب الغيرة بالغربية كلابش - أرشيفية
كتب سليم على

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يقدم "اليوم السابع" فى سلسلة حلقات، "خيط الجريمة"، قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة.
 
قاد الأهالى بقرية الراهبين بمركز سمنود بمحافظة الغربية، الأجهزة الأمنية والنيابة، لكشف عاطل قتل ابن خاله بعدة طعنات بسلاح أبيض، بسبب الغيرة، وتبين أن أوضاعه المالية مستقرة ويعمل فى كافيه ملك والده، ومرور المتهم بضائقة مالية. 
 
تلقى اللواء محمد عمار مدير امن الغربية إخطارا من مأمور مركز سمنود بورود بلاغ لشرطة النجدة بمقتل شاب أمام منزله بقرية الراهبين.
 
وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ وتبين أن الجثة لشاب يدعى "م.م" 25 سنة ويعمل فى كافيه خاص بوالده، حيث قام ابن خاله ويدعي"م.م" بالتعدى عليه بسلاح أبيض كان بحوزته أمام منزله، ولقى حتفه فى الحال، بسبب الغيرة ومرور المتهم بضائقة مالية، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

مدير امن الغربية

سمنود

مشاجرة

اخبار الحوادث

خيط الجريمة

شرطة النجدة



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