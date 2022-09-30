اليوم السابع
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الجمعة، 30 سبتمبر 2022 03:41 ص
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حياة كريمة تبدل حياة أسرة بأسيوط من منزل بالجريد لمنزل به كل الخدمات.. فيديو

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 03:00 ص
حياة كريمة تبدل حياة أسرة بأسيوط من منزل بالجريد لمنزل به كل الخدمات.. فيديو حياة كريمة تبدل حياة أسرة ناصر بأسيوط
أسيوط – هيثم البدرى

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يعتبر المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، للارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والصحى للأسر الأكثر احتياجًا واحدا من المشروعات القومية التاريخية التى لم تشهدها مصر من قبل لإحداث تنمية شاملة بقرى محافظات مصر، لتحقيق حلم الاجيال القادمة فى حياة عصرية كريمة، وإعادة بناء مصرنا الحديثة، وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وبدأت بشائر هذه الحياة تظهر على مواطنى القرى التى استهدفتها المبادرة الرئاسية.

وفى قرية الشامية بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط غيرت حياة كريمة حياة الكثير من الأسر، منهم أسرة ناصر كامل جميل البالغ من العمر 38 عاما، ويعول أسرة مكونة من 5 أفراد.

يقول ناصر كامل إن حياة كريمة كانت بالنسبة له الملاذ والستر، بعد أن منتحته وأسرته المكونة من 5 أفراد منزلا جديدا بمواصفات آدمية بعدما كان يعيش فى منزل قديم متهالك مبنى من الطوب اللبن تهاجمهم يوميا الحشرات، والعقارب، وكانت حياة لا تمت بصلة للحياة الآدمية، لكن بعد المنزل الجديد الذى تم بناؤه من قبل حياة كريمة تغير حالهم من حال إلى حال وتم توصيل مياه الشرب، والكهرباء، والصرف الصحى، والغاز الطبيعى.

يذكر أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالى 149 قرية و894 تابعا ويجرى تنفيذ مشروعات بإجمالى 1500 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه، ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هى "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح"، ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

حياة-كريمة-تبدل-حياة-أسرة-ناصر-بأسيوط-(1)
حياة-كريمة-تبدل-حياة-أسرة-ناصر-بأسيوط-(1)

 

حياة-كريمة-تبدل-حياة-أسرة-ناصر-بأسيوط-(3)
حياة-كريمة-تبدل-حياة-أسرة-ناصر-بأسيوط-(3)

 

حياة-كريمة-تبدل-حياة-أسرة-ناصر-بأسيوط-(4)
حياة-كريمة-تبدل-حياة-أسرة-ناصر-بأسيوط-(4)

 

حياة-كريمة-تبدل-حياة-أسرة-ناصر-بأسيوط-(5)
حياة-كريمة-تبدل-حياة-أسرة-ناصر-بأسيوط-(5)

 

حياة-كريمة-تبدل-حياة-أسرة-ناصر-بأسيوط-(6)
حياة-كريمة-تبدل-حياة-أسرة-ناصر-بأسيوط-(6)

 

حياة-كريمة-تبدل-حياة-أسرة-ناصر-بأسيوط-(7)
حياة-كريمة-تبدل-حياة-أسرة-ناصر-بأسيوط-(7)

 

حياة-كريمة-تبدل-حياة-أسرة-ناصر-بأسيوط-(8)
حياة-كريمة-تبدل-حياة-أسرة-ناصر-بأسيوط-(8)

 

حياة-كريمة-تبدل-حياة-أسرة-ناصر-بأسيوط-(9)
حياة-كريمة-تبدل-حياة-أسرة-ناصر-بأسيوط-(9)

 

حياة-كريمة-تبدل-حياة-أسرة-ناصر-بأسيوط-(10)
حياة-كريمة-تبدل-حياة-أسرة-ناصر-بأسيوط-(10)

 


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