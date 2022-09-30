تقرير الأدلة الجنائية يكشف: زيادة الأحمال وراء حريق شقة سكنية بالمطرية

كتب عبد الله محمود

كشف تقرير الأدلة الجنائية حول واقعة نشوب حريق فى شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المطرية، أن سبب الحريق هو ماس كهربائى نتيجة زيادة الأحمال، وأنه لا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.

وكانت نيابة المطرية، أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية دون وقوع أى إصابات، لبيان الاسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المطرية وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.