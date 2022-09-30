بداية من غد.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 108 رحلات طيران دولية أسبوعية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من غد السبت، وحتى الجمعة المقبل، 108 رحلات طيران دولية أوروبية تصل من 11 دولة أوروبية، تصل منها 105 رحلات دولية و3 رحلات داخلية، ويتم تسهيل الإجراءات للوافدين.

وكشفت جداول الوصول الأسبوعية أن هناك زيادة 7 رحلات دولية عن الأسبوع الماضى فى الرحلات الألمانية بعدد 3 رحلات وزيادة رحلة إيطالى ورحلة هولندى رحلة وفرنسى وسويسرى.

وتصدرت السياحة التشيكية فى المقدمة وتاليها الالمانية ثم البولندى، وتصل الرحلات من بلجيكا بواقع 3 رحلات، و3 رحلات داخلية، و5 رحلات هولندية، و18 رحلة ايطالية و20 من المانيا، 31 رحلة تشيكى و18 رحلة بولندى، و4 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج، وسلوفاكيا والنمسا والمجر ورحلتين من فرنسا.