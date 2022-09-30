اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 سبتمبر 2022 03:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمطاعم بداية من اليوم

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 02:00 ص
بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمطاعم بداية من اليوم غلق المحال - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تبدأ المحافظات اليوم الجمعة، 30 سبتمبر الجارى، رسميا تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال والمقاهي والمطاعم، حيث انتهى العمل بالمواعيد الصيفية رسميًا أمس الخميس 29 سبتمبر، وفقًا لقرار وزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.
 
وفيما يلى المواعيد الشتوية لغلق المحال والمولات التجارية والمطاعم: 
 
1. فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 10 مساءً.
2. يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 منتصف الليل.
3. فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل.
4. استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.
5. فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 6 مساءً.
6. استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.
7. تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.
8. مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
9. يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.
 
ووفقاً للمادة السادسة من القرار الوزارى تكون شهور الصيف اعتباراً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام، وبحسب هذه المادة تنتهي المواعيد الصيفية لغلق المحال هذا العام يوم الخميس 29 سبتمبر المقبل، لتبدأ من اليوم التالى الجمعة 30 سبتمبر المواعيد الشتوية لتغلق المحال في العاشرة مساء، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء.

المواعيد الشتوية لغلق المحال

مواعيد غلق المحلات

مواعيد فتح المحلات

اخبار مصر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

أخبار مصر.. غدا تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمطاعم.. تغلق 10 مساء

الخميس، 29 سبتمبر 2022 01:19 م

غدا بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمطاعم.. تغلق 10 مساء

الخميس، 29 سبتمبر 2022 09:15 ص

بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال والمطاعم الجمعة 30 سبتمبر.. غلق المحال 10 مساءً وزيادة ساعة أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد.. استمرار "التيك أواى" والدليفرى.. حملات بالمحافظات للتوعية بالمواعيد

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 08:00 ص

بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال الجمعة 30 سبتمبر.. تغلق 10 مساء

الخميس، 15 سبتمبر 2022 02:21 م

أخبار × 24 ساعة.. غلق 23 ألفا و400 محل مخالف للمواعيد الشتوية حتى الآن

الجمعة، 11 فبراير 2022 12:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة