الملك تشارلز الثالث بدون تاج فى صورته على العملة المعدنية مثل جده جورج السادس

كتب فارس البدرى

لاحظ خبير ملكى أن الملك تشارلز الثالث، يظهر بدون تاج فى صورته على العملة المعدنية البريطانية الجديدة، تمامًا مثل جده الملك جورج السادس، حيث كشفت دار سك العملة الملكية النقاب عن أول نموذج رسمى لعملة الملك، وسيبدأ تداول 50 بنس قبل عيد الميلاد، ويظهر الملك الجديد بدون تاج على عكس الملكة التي كانت ترتدى تاجًا في جميع صورها الموجودة على العملات المعدنية باستثناء واحدة.



عملة الملك تشارلز الثالث

ووفقاً للتقرير التي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أشار جيلز براندريث، في حديثه هذا الصباح - الذى كان صديقًا لدوق إدنبرة - إلى أن تشارلز لا يرتدى تاجًا مثل جده الملك جورج السادس، حيث قال: "ليس من غير المألوف لا يرتدى الملوك دائمًا التيجان على صور عملاتهم المعدنية"، وأضاف "يمكننا أن نرى ذلك في أمثلة من الملوك والملكات السابقين وفي الواقع الملك الراحل الملك جورج السادس الذى مثله الملك تشارلز لم يرتدِ تاجًا في ملكه".



عملة الملك جورج السادس

إدوارد السابع، عم تشارلز الأكبر قد شوهد أيضًا بدون تاج في عملاته المعدنية لعام 1937 ، قبل تنازله عن العرش وعهد جورج الخامس، وسيبدأ الناس في رؤية صورة الملك في تغييرهم اعتبارًا من شهر ديسمبر القادم تقريبًا، حيث تدخل العملات المعدنية 50 بنس.

في غضون ذلك، ستصدر دار سك العملة مجموعة عملات تذكارية يوم الإثنين 3 أكتوبر في الساعة 9 صباحًا لإحياء ذكرى حياة وإرث الملكة إليزابيث الثانية، وتغيرت صورة الملكة إليزابيث الثانية على العملات المعدنية الى خمس مرات على مر السنين، حيث تم كشف التصميم الأولي من قبل دار سك النقاب الذي أظهر أنها ترتدي شريطًا في شعرها بدلاً من التاج طوال الطريق حتى عام 1970.



تطور عملات الملكة إليزابيث

في عام 1971، تم إصدار نسخة جديدة معها وهي ترتدي تاجًا صغيرًا وفي عام 1985 تم تصوير الملكة على عملات معدنية مع الإكليل الملكي الذي ترتديه في طريقها من وإلى افتتاح البرلمان ، وتتضمن قلادة وأقراط.

وفي عام 1998، تم إصدار العملات المعدنية الحالية التي يعرفها الكثيرون بتصميم إيان رانك برودلي الذي يظهر الملكة إليزابيث الثانية تبدو أكثر نضجًا، وتُظهر الإصدارات الأحدث في الثلاثين عامًا الماضية أن الملكة الراحلة ترتدي تاجها على شكل عملات معدنية عندما نضجت وامتد حكمها على مدى عقود.



عملة الملكة إليزابيث الثانية

قال نيكولا هاول، كبير الإداريين التجاريين في دار سك العملة الملكية: "نتوقع أن يبدأ العملاء في تلقي النطاق التذكاري اعتبارًا من أكتوبر ، ثم نتوقع ظهور العملة التذكارية المتداولة 50بنس في تغيير الأشخاص على الأرجح اعتبارًا من ديسمبر".

وقالت دار سك العملة إن تمثال الملك صنعه النحات مارتن جينينغز، ووافق عليه شخصيا تشارلز، وتماشياً مع التقاليد، وتواجه صورة الملك إلى اليسار، في الاتجاه المعاكس للملكة إليزابيث الثانية.

وقال كريس باركر، من متحف سك العملة الملكي: "لقد اتبع تشارلز هذا التقليد العام الذي لدينا في العملات المعدنية البريطانية ، والعودة إلى تشارلز الثاني في الواقع ، والتي يواجهها الملك في الاتجاه المعاكس لسابقهم."