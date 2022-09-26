اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 سبتمبر 2022 02:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

كتاب جديد يصف الملك تشارلز: يعمل بكثافة وكثير المطالب وذو مزاج متقلب

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 02:18 م
كتاب جديد يصف الملك تشارلز: يعمل بكثافة وكثير المطالب وذو مزاج متقلب الملك تشارلز الثالث
كتب فارس البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصف كتاب جديد نقلًا عن موظفين سابقين بالقصر الملكى البريطانى، الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، بأنه رئيس كثير المطالب ويتمتع بمزاج شرس وأخلاقيات عمل شرسة ويقع أحيانًا تحت تأثير المستشارين الخارجيين، ووفقاً للتقرير الذى نشرته صحيفة "الديلي ميل"، وصف أحد أفراد فريق عمله السابقين، كيف يمكن للملك أن ينتقل من صفر إلى 60 في لمح البصر ثم يتراجع مرة أخرى، على الرغم من أنه نادرًا ما يوجه غضبه على الأفراد.

الملك تشارلز
الملك تشارلز الثالث

قال مصدر مطلع لـ Valentine Low في كتابه الجديدCourtiers: The Hidden Power Behind the Crown ، الذى نُشرت مقتطفات منه فى "The Times"، "بعض الأشياء ستحبطه، خاصة وسائل الإعلام"، كما وصفه أعضاء سابقون في فريق عمل تشارلز، بأنه "شخص يتمتع بقدرة هائلة على التحمل والعديد من الأفكار، وأنه يعمل دائمًا في جميع أيام الأسبوع".

وتابع الكتاب: "في حين أن الملك يطالب نفسه العمل بشدة، فإنه يتوقع نفس الشيء من موظفيه، حيث أنه من الممكن أن تأتي المكالمات الهاتفية في أي وقت حتى الساعة 11 مساءً، وقد يرغب في الاتصال بأي شخص بشأن شيء ما في أى لحظة، وأنه يعمل على صناديقه، وعلى أفكاره، وعلى أوراقه".

الملك تشارلز يقوم بواجباته الملكية
الملك تشارلز يقوم بواجباته الملكية

وأضاف تقرير "ديلى ميل"، "يتم تقديم تشارلز على أنه "رجل في مهمة" مع مجموعة كبيرة من الاهتمامات، ونتيجة لذلك يصف الكتاب كيف جمع عشرات المستشارين الخارجيين الذين يشاركون أفكارهم حول "الهندسة المعمارية والطب البديل والأعمال والزراعة العضوية والإسكان والتحليل النفسي اليونغي والفن الإسلامي والغابات المطيرة ودوائر المحاصيل ووسائل الإعلام".

وكتب جيمي سافيل، المذيع وجامع التبرعات الخيرية الذي تم الكشف بعد وفاته عن اعتداء جنسي متسلسل، كتيبًا لتشارلز حول كيفية تعامل العائلة المالكة مع وسائل الإعلام بعد الكوارث الكبيرة، وقال "نقل تشارلز نصائحه إلى دوق إدنبرة ، الذي بدوره أطلعها على الملكة"، فيما اقترح أحد الموظفين السابقين أن هؤلاء المستشارين الخارجيين يقوضون أحيانًا الروح المعنوية لفريق تشارلز من خلال الإشارة إلى أنهم كانوا مقصرين.


الملك تشارلز

العائلة المالكة

مسؤوليات الملك تشارلز

اخبار العائلة الملكية

تشارلز الثالث

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

قصر باكنجهام ينشر صورة للملك تشارلز أثناء أداء واجبات رسمية بجوار الصندوق الأحمر

السبت، 24 سبتمبر 2022 11:20 ص

صحيفة بريطانية: الملك تشارلز يأمل فى إلقاء خطاب بقمة المناخ COP27 فى مصر

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 04:41 م

إندبندنت: الملك تشارلز يخطط لتقليص حفل تتويجه وسط أزمة غلاء المعيشة

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 11:29 ص

الملك تشارلز يصل إلى بالمورال في أول زيارة بعد وفاة الملكة اليزابيث

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 02:27 ص

كاتب بريطانى: الاحتفال بتنصيب الملك تشارلز سيتم بعد انتهاء الحداد على الملكة

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 06:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة