كتاب جديد يصف الملك تشارلز: يعمل بكثافة وكثير المطالب وذو مزاج متقلب

كتب فارس البدرى

وصف كتاب جديد نقلًا عن موظفين سابقين بالقصر الملكى البريطانى، الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، بأنه رئيس كثير المطالب ويتمتع بمزاج شرس وأخلاقيات عمل شرسة ويقع أحيانًا تحت تأثير المستشارين الخارجيين، ووفقاً للتقرير الذى نشرته صحيفة "الديلي ميل"، وصف أحد أفراد فريق عمله السابقين، كيف يمكن للملك أن ينتقل من صفر إلى 60 في لمح البصر ثم يتراجع مرة أخرى، على الرغم من أنه نادرًا ما يوجه غضبه على الأفراد.



الملك تشارلز الثالث

قال مصدر مطلع لـ Valentine Low في كتابه الجديدCourtiers: The Hidden Power Behind the Crown ، الذى نُشرت مقتطفات منه فى "The Times"، "بعض الأشياء ستحبطه، خاصة وسائل الإعلام"، كما وصفه أعضاء سابقون في فريق عمل تشارلز، بأنه "شخص يتمتع بقدرة هائلة على التحمل والعديد من الأفكار، وأنه يعمل دائمًا في جميع أيام الأسبوع".

وتابع الكتاب: "في حين أن الملك يطالب نفسه العمل بشدة، فإنه يتوقع نفس الشيء من موظفيه، حيث أنه من الممكن أن تأتي المكالمات الهاتفية في أي وقت حتى الساعة 11 مساءً، وقد يرغب في الاتصال بأي شخص بشأن شيء ما في أى لحظة، وأنه يعمل على صناديقه، وعلى أفكاره، وعلى أوراقه".



الملك تشارلز يقوم بواجباته الملكية

وأضاف تقرير "ديلى ميل"، "يتم تقديم تشارلز على أنه "رجل في مهمة" مع مجموعة كبيرة من الاهتمامات، ونتيجة لذلك يصف الكتاب كيف جمع عشرات المستشارين الخارجيين الذين يشاركون أفكارهم حول "الهندسة المعمارية والطب البديل والأعمال والزراعة العضوية والإسكان والتحليل النفسي اليونغي والفن الإسلامي والغابات المطيرة ودوائر المحاصيل ووسائل الإعلام".

وكتب جيمي سافيل، المذيع وجامع التبرعات الخيرية الذي تم الكشف بعد وفاته عن اعتداء جنسي متسلسل، كتيبًا لتشارلز حول كيفية تعامل العائلة المالكة مع وسائل الإعلام بعد الكوارث الكبيرة، وقال "نقل تشارلز نصائحه إلى دوق إدنبرة ، الذي بدوره أطلعها على الملكة"، فيما اقترح أحد الموظفين السابقين أن هؤلاء المستشارين الخارجيين يقوضون أحيانًا الروح المعنوية لفريق تشارلز من خلال الإشارة إلى أنهم كانوا مقصرين.