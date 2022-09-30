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الفرصة الأخيرة.. غلق باب التنسيق للمتخلفين عن التقديم بجامعة الأزهر اليوم

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 03:00 ص
الفرصة الأخيرة.. غلق باب التنسيق للمتخلفين عن التقديم بجامعة الأزهر اليوم جامعة الأزهر - أرشيفية
كتب لؤى على

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تغلق جامعة الأزهر، اليوم، باب التقدم للتنسيق للطلاب المتخلفين عن التقديمات خلال الفترة السابقة، حيث كان الدكتور سلامة داود، القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة الأزهر، قرر فتح باب التقدم للتنسيق للطلاب المتخلفين عن التقديمات خلال الفترة السابقة، مؤكدًا أن الجامعة تضع مصلحة الطالب نصب أعينها ولا تدخر جهدًا فى التيسير عليهم.
 
وأوضح الدكتور محمد الشربينى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن هذا القرار يأتى من المنطلق الإنسانى فى التيسير على أولياء الأمور حتى لا يضيع عام من عمر الطالب، مشيرًا إلى أنه تم إصدار التعليمات، وسيقوم الدكتور محمد فرج مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكترونى باتخاذ الإجراءات لفتح باب التنسيق حتى مساء اليوم الجمعة. وأهاب الدكتور الشربينى بالطلاب وأولياء الأمور عدم التخلف عن التقدم لأنه لن يتم فتح باب التنسيق مرة أخرى.

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