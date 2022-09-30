اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 سبتمبر 2022 11:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

البيت الأبيض: الوقت ليس مناسبا لقبول انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 10:06 م
البيت الأبيض: الوقت ليس مناسبا لقبول انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" جيك سوليفان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكى جيك سوليفان، أن إجراءات انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو" جاءت في وقت غير مناسب، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وقال سوليفان للصحفيين "الآن، في رأينا، إن أفضل طريقة لدعم أوكرانيا هي الدعم العملي "على الأرض"، أما العملية في بروكسل فيجب أن تبدأ في وقت آخر".

وشدد فى الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة لا ترفض دعم سياسة "الأبواب المفتوحة" لحلف "الناتو".

وأضاف: "يجب اتخاذ جميع قرارات الانضمام بين الدول الأعضاء الثلاثين والدول الراغبة في الانضمام".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، بعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن كييف ستتقدم بطلب للانضمام إلى "الناتو" بشكل عاجل.


جيك سوليفان

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة