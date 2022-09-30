إنقاذ شقيقين مسنين بعد تحطم طائرتهما الصغيرة فى واشنطن.. فيديو وصور

كتب إيهاب محمد

نجا شقيقان عجوزان من الموت بعد عملية إنقاذ دراماتيكية نُقلت جواً بواسطة مروحية بعد أن اصطدمت طائرتهما الصغيرة بمجموعة من الأشجار فى ولاية واشنطن، ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كان كايل ألين وشقيقه - 78 و 79 عامًا - خلف عجلة قيادة طائرة سيسنا عندما اصطدمت طائرتهم بالأشجار وسقطت فى وادى سكاجيت بالقرب من بحيرة كافانو.

بعد التحطم، نجا الأخوان بأعجوبة وتمكنا من الخروج من الطائرة دون إصابات، مشى الرجلان لمسافة ميل تقريبًا على طول سرير كريك فى الغابة إلى بر الأمان قبل الاتصال بـ"ميديا" على جهاز الراديو المحمول الخاص بهم، وفقًا لمكتب مأمور مقاطعة سنوهوميش.

تمكن فريق البحث والإنقاذ فى مقاطعة سنوهوميش من تحديد موقع الرجال عن طريق قطع الأشجار بعد أقل من 12 ساعة من إقلاعهم من مطار كونكريت فى طريقهم إلى سنوهوميش.



انقاذ الرجلين

وتُظهر اللقطات الدرامية رجال الإنقاذ من منظمة البحث والإنقاذ فى مقاطعة سنوهوميش وهم ينقلون الرجلين جواً بدقة إلى بر الأمان، واحد فقط من الإخوة ما زال يرتدى خوذته على رأسه، وقال مسؤولون إن الطائرة لم تتكبد أضرارا كبيرة ومع ذلك، ورد أن كلا الرجلين منهكين من المحنة.



عملية سحب الرجلين من وسط الأشجار



فرق الإنقاذ تخلي الرجلين من الغابة