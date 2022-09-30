اليوم السابع
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أول عملة بريطانية عليها وجه الملك تشارلز الثالث.. صور

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 09:16 ص
أول عملة بريطانية عليها وجه الملك تشارلز الثالث.. صور أول عملة بصورة الملك تشارلز
شيماء بهجت

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كشفت دار سك العملة الملكية البريطانية عن عملات معدنية جديدة تحمل صورة الملك تشارلز الثالث، ومن المقرر البدء بتداولها قبل أعياد الميلاد، وفقا لـ"سكاى نيوز".

وستطرح العملة التى تحمل صورة الملك تشارلز الثالث على العملات من فئة 5 جنيهات إسترلينية و50 بنسا، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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كذلك ستصدر دار سك العملة الملكية البريطانية مجموعة عملات تذكارية الاثنين 3 أكتوبر، مع ذكرى حياة وإرث الملكة إليزابيث الثانية.

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وقال كبير الإداريين التجاريين في دار سك العملة الملكية، نيكولا هاول، إنه يتوقع أن تظهر العملة التى تحمل صور ملك بريطانيا الجديد فى ديسمبر المقبل على الأرجح.

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ويأتي وجه العملة مع صورة للملك تشارلز ناظرا للجهة اليسرى خلافا لوالدته الراحلة والتي كانت تنظر باتجاه اليمين.

وحملت العملة من الظهر شكلا زخرفيا تخليدا للملكة إليزابيث وصورتين لها إحداهما في شبابها والأخرى في كهولتها.

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وتشير تقديرات دار سك العملة الملكية إلى وجود نحو 27 مليار عملة نقدية تحمل صورة الملكة التي توفيت في وقت سابق من هذا الشهر.
 
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الملك تشارلز الثالث

أول عملة بريطانية بوجه الملك تشارلز

الملكه اليزابيث

وفاه الملكه اليزابيث

الملك تشارلز

عملات بصوره الملك تشارلز



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