مصرع 4 أطفال وإصابة 3 آخرين جراء انفجار قذيفة غير منفجرة جنوبى أفغانستان

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لقي أربعة أطفال مصرعهم، فيما أصيب ثلاثة آخرون بجروح من جراء حادث انفجار قذيفة غير منفجرة نقلها الأطفال إلى داخل مدرستهم ليلعبوا بها بولاية /هِلمند/ جنوبي أفغانستان.



وقال مكتب رئيس شرطة الولاية - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم /السبت/ - إن أعمار الأطفال الضحايا تتراوح بين الـ 7 و14 عامًا.



وأشار الطبيب المعالج - الذي طلب عدم الكشف عن هويته - إن ثلاثة أطفال قتلوا على الفور بموقع الانفجار، بينما لقت فتاة مصرعها لاحقًا متأثرة بجراحها في مستشفى بمدينة /لشكر كاه/ عاصمة ولاية /هِلمند/.