مأذون يتهم مزارعا بإتلاف قسيمة زواج ابنة شقيقه في أطفيح

كتب بهجت أبو ضيف ـ إيهاب المهندس

وجه مأذون اتهاما لمزارع بإتلاف قسيمة زواج فى إحدى قرى أطفيح بمحافظة الجيزة، بسبب رفضه عقد الزواج الخاص بابنة شقيقه، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اتهام مزارع بإتلاف قسيمة زواج فى قرية بأطفيح، بإجراء التحريات تبين أن المتهم اعترض على زواج ابنة شقيقه، بسبب خلافات أسرية، فأتلف قسيمة الزواج الخاصة بزواجها، والتى كانت بدفتر المأذون.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.