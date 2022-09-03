لو عرفت فوائده مش هتبطل تأكله.. اعرف أهمية الكرنب الأخضر لصحتك

فاطمة ياسر

الكرنب يعد من الخضراوات المميزة التي لها مذاق خاص، وعدم طرق في الطهي، كما أنه يحتوي علي نسبة عالية من الألياف، وفيتامين سي، ومضادات الأكسدة، والعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع “webmed” الطبي، سنتعرف علي أبرز وأهم الفوائد الصحية التي تحل علي الجسم عند تناوله للكرنب الأخضر، ومنها:

- تناول الكرنب يساعدك في تقوية جهازك المناعي، والسبب أنه غني بفيتامين سي، ومضادات الأكسدة التي من دورهم تقوية الجهاز المناعي، ويجعله قادر علي محاربة الأمراض والعدوي.

- الكرنب الأخضر بسبب إحتوائه علي فيتامين سي الذي يعتبر عنصر مهم لإنتاج الكولاجين فهذا يجعل تناولك له مهم لصحة البشرة، ويجعلها مشرقة، وخالية من التجاعيد.

- تناولك للكرنب يساعد علي امتصاص الحديد بالجسم، ولذا يساهم بشكل كبير في الوقاية من الأنيميا، ونقص نسبة الحديد في الجسم.

- لأن الكرنب الأخضر غني بمضادات الأكسدة، فهذا يجعله من الأطعمة التي تحميك من الإصابة بالسرطان.

ولذا يمكنك إضافة الكرنب الأخضر علي طبق السلطة الخضراء يوميا، للحصول علي فوائده، أو تحضيره مع تشكيلة خضروات بجواء اللحوم المشوية، والهدف الحصول علي فوائده.