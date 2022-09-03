قطاع المعاهد الأزهرية ينتهى من المرحلة الأولى لبرنامج Mentor

كتب ــ لؤى على

أنهى قطاع المعاهد الأزهرية المرحلة الأولى من البرنامج الدولي لإعداد المشرفين الأكاديميين (MENTOR 2022)، وهو برنامج دولي تخصصي، يستهدف إعداد مشرف أكاديمي محترف بكل إدارة تعليمية بالمناطق الأزهرية المختلفة، ويرتقي بمهارات بموجهي اللغة الإنجليزية في مجالات الإشراف العلمي والتربوي، والتوجيه الفني عبر مجموعة من ورش العمل النظرية والتطبيقية، على أساليب متابعة المعلمين طبقًا لاستراتيجيات التعلم الحديثة.

ومن جانبه، قال الشيخ أيمن عبدالغني وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم بأن البرنامج يُنفذ على ثلاث مراحل نفذت المرحلة الأولى بالإسكندرية في المدة من 27أغسطس إلى 2سبتمبر، والمرحلة الثانية بالقاهرة في المدة من 3سبتمبر إلى 9 سبتمبر، والمرحلة الثالثة بالأقصر في المدة من 10سبتمبر إلى 16 سبتمبر.

وعلى جانب آخر، أكد الدكتور إسماعيل الشربيني مدير عام الشؤون الفنية التعليمية بالأزهر، بأنه تم وضع خطة عمل للموجهين والمعلمين الذين يشاركون في هذا البرنامج؛ بحيث يتم نقل ما تعلموه لزملائهم بالإدارات التعليمية الأزهرية المختلفة بكافة مناطق الجمهورية.