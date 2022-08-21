المعاهد الأزهرية: حصر الطلاب المتعثرين لدفع مصاريف الدراسة من منحة السلطان قابوس

كتب ـ لؤى على

أرسل قطاع المعاهد الأزهرية منشوراً للمناطق بشأن حصر حالات الطلاب المتعثرين من أصحاب الظروف الطارئة لسداد المصروفات الدراسية من عائد منحة السلطان قابوس للعام 2022 م / 2023 م حتى 30 / 8 / 2022 ، وتضمن المنشور تعليمات بضرورة أن يقوم الموجهون الاجتماعيون بمتابعة المعاهد في سرعة الانتهاء من تقديم الأبحاث في موعدها بما في ذلك المعاهد التي لا يوجد بها أخصائى اجتماعى، بمراعاة تكليف شيخ المعهد لأحد العاملين بالمعهد للقيام بأعمال اأخصائى الاجتماعى، وذلك لضمان عدم حرمان الطلاب من الاستفادة من المساعدات المستحقة.

وتصرف المنحة لعدد من الحالات وهم: أبناء الأسر التي تتقاضى معاش من الضمان الاجتماعى وطلاب الأسر الفقيرة، وذلك بتوفير خطاب من التضامن الاجتماعى يفيد ذلك أو صورة سركي المعاش الذي يفيد ذلك على فقر الأسرة.

ومن الحالات المستحقة أيضا مرض احد الوالدين بمرض من الأمراض المزمنة أو إعاقة أو أي مرض يقعده عن الكسب، مع وجوب توافر تقرير طبي كامل عن الحالة وبيان نوع العجز من القومسيون الطبي أو أحد المستشفيات الحكومية.

ومن الحالات أيضا، أن يكون الوالد بالمعاش أو السن 60 سنة فأكثر ، وتوفير بيان بقيمة المعاش لمن كان يعمل بالحكومة أو قطاع الأعمال العام، وبيان بقيمة المعاش من التأمينات الاجتماعية لأصحاب المهن الحرة على ألا يتجاوز قيمة المعاش الحد الأدنى للأجور، وإقرار بقيمة الحيازة للفلاح.

وعن شروط صرف المنحة: "أن يكون الطالب مقيدا بالمعاهد الأزهرية ومنتظما في دراسته ، في حالة وجود أكثر من أخ بالمعهد يكتفي بطالب واحد من الأخوة حتى يمكن تحقيق الاستفادة من المنحة لأكبر قدر من أسر الطلاب بالمعاهد".

وفيما يخص إجراءات التنفيذ يتم إعداد الحالات بالمعهد وتسليمها لإدارة رعاية الطلاب بالمنطقة بأقصى سرعة ممكنة مع كشف من أصل و2 صورة بأسماء الطلاب المستحقين المبلغ المستحق لكل طالب ( كشف لكل مرحلة على حدة ) + استمارة 50 ع ح ومعتمدة من المعهد مع صورة البطاقة الشخصية وصورة الفيزا البريدية لمندوب الصرف الخاص بالمعهد، ويقوم مندوب المعهد باستلام مبلغ المصروفات من المنطقة وإيداعها بالحساب الموحد بعد مراجعة الوحدة الحسابية واستخراج إيصالات 123 تربية وتعليم وتصويرها وتسوية السلفة مع الوحدة الحسابية وارسال الصورة لرعاية الطلاب .

وبمجرد بحث الحالات وتسجيلها لإدارة رعاية الطلاب يعتبر الطالب مسددا للمصروفات ويعامل معاملة الطالب المسدد ويتم تسليمه الكتب الدراسية فور مراجعة الحالات واعتمادها وتسليمها للمنطقة، و يتم إرفاق إقرار بعدم قيام أي جهة أو أشخاص بالسداد لهؤلاء الطلاب.

وذلك مع ضرورة إعداد البحث الاجتماعي مهنيا وان تكون البيانات والمعلومات المدونة به على درجة عالية من الدقة حرصا على تقديم المساعدات الأكثر قيمة للطالب الأشد ظروفا والأكثر احتياجا وهذا لا يتم إلا من خلال البحث الاجتماعي وعند إعداد البحث يتم بيان أسم المعهد أو المدرسة في حالة وجود أبناء في الأسرة بمراحل التعليم المختلفة وخاصة طلاب المعاهد الأزهرية مع الالتزام بنموذج البحث الخاص بهذا الشأن على أن يكون آخر موعد لتسليم هذه الحالات مرة واحدة يوم 30 / 8 / 2022 م ولن تقبل حالات بعد هذا التاريخ وسيتم مسألة المسئول عن التأخير عن هذا الموعد.

مع إرسال بطاقة ولى الأمر في جميع الحالات على ان تكون غير منتهية ، وعدم إرسال أبناء العاملين بالأزهر الشريف بناء على القرار رقم 269.

يذكر أن منحة السلطان قابوس لطلاب الأزهر 12 مليون جنيه سنويا، يتم من خلالها دفع المصروفات للطلاب غير القادرين، وذلك بعد اتخاذ عدد من الاجراءات بهدف دفعها للمستحقين والتي بدأت منذ عام 1990.