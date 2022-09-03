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قائد طائرة يهدد بالاصطدام عمدا فى متجر بولاية مسيسيبي الأمريكية

السبت، 03 سبتمبر 2022 04:00 م
قائد طائرة يهدد بالاصطدام عمدا فى متجر بولاية مسيسيبي الأمريكية طائرة
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت الشرطة الأمريكية، إن قائد طائرة صغيرة هدد بالاصطدام عمدا في متجر وول مارت بمدينة توبيلو بولاية ميسيسيبي.

ووفق وسائل إعلام أمريكية، فإن الشرطة قامت بإخلاء المتجر، وقام بتجميع عدد كبير من أفرادها أمامه، وفعلت جميع خدمات الطوارئ.

 

 


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