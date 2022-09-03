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طقس حار رطب.. اعرف درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى الأربعاء المقبل

السبت، 03 سبتمبر 2022 01:00 ص
طقس حار رطب.. اعرف درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى الأربعاء المقبل حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة حتى الأربعاء المقبل، حيث تشهد البلاد طقسا حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطبا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وينشر "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى فى الظل والمحسوسة المتوقعة حتى الأربعاء كما يلى :

- السبت 3 سبتمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة.

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة.

شمال الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة.

 

- الأحد 4 سبتمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة.

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41 درجة.

شمال الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 37 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة.

 

- الإثنين 5 سبتمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 32 درجة.

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 42 درجة.

شمال الصعيد العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة.

 

- الثلاثاء 6 سبتمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة.

جنوب سيناء العظمى 37 درجة المحسوسة 42 درجة.

شمال الصعيد العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 40 درجة.

 

- الأربعاء 7 سبتمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 32 درجة.

جنوب سيناء العظمى 37 درجة المحسوسة 40 درجة.

شمال الصعيد العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 40 درجة.


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