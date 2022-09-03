ضبط كمية من الأسماك المجمدة وعلب السجائر مجهولة المصدر في بيلا بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

كثفت مديريتا الطب البيطري والتموين بكفر الشيخ، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك في كفر الشيخ، من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية ببيلا، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا.

وانطلقت الحملة المشتركة، اليوم السبت، بتكليفات الدكتور محمد بشار، وكيل وزارة الطب البيطرى بكفر الشيخ، ورجب نايل، رئيس جهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ، وإشراف الدكتور شعبان مغنم، مدير عام المجازر والصحة العامة بكفر الشيخ والدكتور أسامة عوض، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بكفر الشيخ، والدكتور محمد المهدى، مدير الإدارة البيطرية ببيلا، وعبد الفتاح سالم، مدير إدارة تموين بيلا، وضمت في عضويتها الدكتور رامى سلامة، رئيس قسم المجازر والتفتيش على اللحوم ببيلا، وأشرف الصاوي، رئيس الرقابة التموينية ببيلا، ومحمد البدراوى، ومحمد البيلي، بجهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ.

وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 3130 جنح قسم شرطة بيلا، ضد صاحب ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بها 500 كجم أسماك مجمدة، مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات والفواتير، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة.

كما نجحت الحملة في ضبط 500 علبة سجائر مستوردة، وجميعها مجهولة المصدر، ومهربة جمركياً، وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها، لدى مالكي محلين لتجارة السجائر، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضرين حملا رقمي 3128، 3129 لسنة 2022 جنح قسم شرطة بيلا، وجارِ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.