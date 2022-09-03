الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن جاهزية مبنى مدرجات الجديد لكلية صيدلة غداً الأحد 4سبتمبر لإستقبال الطلاب المتقدمين لكليات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية لسحب ملفات التقديم، ودفع القسط الأول من المصروفات، وذلك من الثامنة والنصف صباحاً وحتى الثانية ظهراً، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس 8 سبتمبر .

جاء ذلك أثناء تفقد رئيس الجامعة لمقر إستقبال طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، اليوم السبت، يرافقه الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وهدى فرج أمين عام الجامعة، والمهندس عادل ألبير أمين عام الجامعة المساعد، واللواء عمرو جبريل مدير إدارة الأمن بكلية الصيدلة.

أضاف الدكتور "مندور"، أنه سيتم دفع القسط الأول للمصروفات إلكترونياً "فيزا"، بالإضافة إلى رسوم سحب الملف، الرسوم الإدارية، رسوم الكشف الطبي.



رئيس جامعة قناة السويس يتابع جاهزية مقر التقديم لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية



رئيس جامعة قناة السويس يتابع جاهزية مقر التقديم لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية



رئيس جامعة قناة السويس يتابع جاهزية مقر التقديم لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية