الغرفة التجارية بالإسماعيلية: توافد المواطنين على معرض أهلا مدارس 2022

الإسماعيلية- صبرى غانم

توافد المواطنون على معرض أهلا مدارس بالإسماعيلية، بكثافة، لشراء المستلزمات المدرسية، بأسعار مخفضة، بنسبة تتراوح من 20: 30%، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير جميع السلع للمواطنين بأسعار تقل بنسبة كبيرة عن نظيرتها بالأسواق.

كما رفع معرض أهلا مدارس شعار "افرح وفرّح ولادك"، ليكون المعرض أيضًا فرصة للنزهة والتسوق والتوفير، وأعرب المواطنون عن سعادتهم وشكرهم للقيادة السياسية، لإطلاق مثل هذه المبادرات لتخفيف عنهم الأعباء المالية في تلك الظروف مع اقتراب العام الدراسى الجديد، مشيدين بالأسعار المخفضة التي يقدمها المعرض.

يضم المعرض كافة المستلزمات والأدوات الدراسية، و الزي المدرسي للطلاب، مع التركيز على المنتج المصري بهدف ترويج الصناعات المحلية، كما يوفر المعرض كافة الأدوات الدراسية للطلاب فى جميع المراحل التعليمية، بمشاركة 35 شركة من الشركات الكبرى ويشمل جناح للمجلس القومي للمرأة وجناح لجهاز تنمية المشروعات، بالإضافة إلى 70 عارضة للجنة سيدات الأعمال مقسمة على فترتين، لتنوع المعروضات، بإجمالي 105 تاجر و عارضة، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين، ورفع العبء عن كاهله، ويستمر المعرض 45 يوميا من افتتاحه.

كان قد افتتح اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، ويرافقة اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، معرض أهلا مدارس 2022 يوم 31 أغسطس، تحت شعار مبادرة "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية، وذلك بحديقة الشيخ زايد، نطاق حي ثالث.

يقام المعرض بالتعاون التام مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية ومديرية أمن الإسماعيلية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2022 /2023.

شهد الافتتاح كلا من، اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، إبراهيم خميرة نائب أول رئيس الغرفة، إيهاب زهدي الأمين المساعد للصندوق، محمد السيد مدير الغرفة ، وأحمد منصور وكيل وزارة التموين، الدكتورة دينا ياقوت رئيس لجنة سيدات الأعمال بالغرفة، الدكتورة عفاف الكومي مقرر فرع المجلس القومي بالإسماعيلية، وعضوات لجنة سيدات الأعمال، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية .