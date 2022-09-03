تعيين روزا أوتونباييفا مبعوثاً جديداً للأمم المتحدة إلى أفغانستان

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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تعيين رئيسة قيرغيزستان السابقة روزا أوتونباييفا، ممثلًا خاص جديدًا له في أفغانستان ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما).

وتخلف أوتونباييفا الكندية ديبورا ليونز، التي أعرب الأمين العام عن امتنانه لها "على تفانيها في الخدمة"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة.

ولفت البيان إلى أن أوتونباييفا تتمتع "بخبرة مهنية تزيد عن 35 عامًا في القيادة والدبلوماسية والمشاركة المدنية والتعاون الدولي. فقد شغلت منصب رئيس جمهورية قيرغيزستان (2010-2011) وكانت وزيرة للخارجية ثلاث مرات، آخرها قائمة بأعمال الوزير في عام 2005. كما كانت عضوًا في البرلمان (2007-2010)، وشغلت منصب نائب رئيس الوزراء في عام 1991".

كما شغلت أوتونباييفا قبل ذلك العديد من المناصب الدبلوماسية الرفيعة في وزارة الخارجية، إذ كانت سفيرة بلادها لدى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا (1992-1994) ولدى بريطانيا (1997 -2002). كما كانت رئيسة اللجنة الوطنية السوفيتية لليونسكو (1989 - 1991).

وأضاف البيان "عملت أوتونباييفا مع الأمم المتحدة نائبة للممثل الخاص للأمين العام في بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا (2002-2004). وهي حاليًا عضو في المجلس الاستشاري رفيع المستوى للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالوساطة ورئيسة مؤسسة مبادرة روزا أوتونباييفا في قيرغيزستان".

ومبعوثة الأمم المتحدة الجديدة إلى أفغانستان حاصلة على درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة موسكو الحكومية، وتتحدث اللغات القرغيزية والروسية والإنجليزية بطلاقة، وفقًا للبيان.