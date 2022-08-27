تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بقيمة تداول بلغت 1.4 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 11.5%، وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.144 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 9.5%.

وحلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.138 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9.4%، وفى المركز الرابع تأتى شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.019 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 8.4%، وفى المركز الخامس شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 732 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6%.

وجاء فى المركز السادس، شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 662.4 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.5%، شركة ميراج لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 624.9 مليون جنيه بنسبة 5.2%، وحل فى المركز الثامن شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة 582 مليون جنيه بنسبة 4.8%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 544.8 مليون جنيه، 537 مليون جنيه، بنسبة 4.5%، 4.4% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 10287.27 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 2210.32 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.52% ليغلق عند مستوى 3171.80 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 1.61% ليغلق عند مستوى 12675.34 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 3668.33 نقطة.