تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضى، بقيمة تداول بلغت 3.4 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 21.8%، وجاءت شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، في المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 3.1 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 19.7%.

وحلت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 2.9 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 18.2%، وفى المركز الرابع تأتى شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.7%، وفى المركز الخامس شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 904 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.7%.

وجاء فى المركز السادس، شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 721.7 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.6%، شركة بلتون لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 632.3 مليون جنيه بنسبة 4%، وحل في المركز الثامن شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة 470.1 مليون جنيه بنسبة 3%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا بايونيرز لتداول الأوراق المالية، نعيم للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 361.6 مليون جنيه، 329.2 مليون جنيه، بنسبة 2.3%، 2.1% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.02% ليغلق عند مستوى 11238.48 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.27% ليغلق عند مستوى 1910.24 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 4.25% ليغلق عند مستوى 2893.91 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 3.43% ليغلق عند مستوى 13711.12 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 4673.08 نقطة.