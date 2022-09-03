بيعالج الالتهابات وبيحافظ على الجهاز الهضمى.. اعرف فوائد البردقوش

كتبت نهير عبد النبى

البردقوش واحد من أبرز أنواع الأعشاب التى يتميز بمذاقه الطيب ورائحته الفريدة، علاوة على ذلك فقد ثبت أنه يحتوي على العديد من الخصائص المضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات، وتم استخدامه طبيًا للمساعدة في علاج مجموعة متنوعة من الأمراض، بما في ذلك مشاكل الجهاز الهضمي والالتهابات وألم الدورة الشهرية.

وحسب ما ذكره موقع healthline تشير الأبحاث إلى أن البردقوش له العديد من الفوائد الصحية وهى:

- يحتوى على مواد مضادة للأكسدة تساعد في منع الالتهاب والألم، ففي حين أن الالتهاب هو استجابة جسدية طبيعية، إلا أن الالتهاب المزمن يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض معينة، بما في ذلك مرض السكرى والسرطان واضطرابات المناعة الذاتية.

- أظهر البردقوش أيضًا خصائص مضادة للميكروبات حيث تشمل الاستخدامات الشائعة تطبيق الزيت العطري المخفف على بشرتك لعلاج الالتهابات الفطرية، وكذلك تناول المكملات الغذائية للمساعدة في علاج فرط نمو بكتيريا الأمعاء .

- قد يخفف من مشاكل الجهاز الهضمى، حيث تم استخدام البردقوش تاريخيًا للوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي مثل قرحة المعدة وبعض الأمراض المنقولة بالغذاء.

- قد يساعد في تنظيم الدورة الشهرية والهرمونات، حيث ثبت أن البردقوش يحفز تدفق الدورة الشهرية وكذلك استعادة التوازن الهرموني لدى النساء غير الحوامل اللواتي يعانين من دورة غير منتظمة.



كيفية إضافة البردقوش إلى نظامك الغذائي عادة ما تستخدم هذه العشبة بكميات صغيرة كمقبلات أو توابل وبالتالى، قد تضطر إلى شرب الشاى أو تناوله في شكل مكمل لتجربة فوائده.

يمكن أيضًا دمج البردقوش في زيوت الطهي عن طريق خلط 1 ملعقة كبيرة (15 مل) من الزيت المفضل لديك مع ملعقة صغيرة (1 جرام) من البردقوش. يمكنك استخدام هذا الخليط للطبخ اليومي أو لتتبيل الخضار واللحوم.