محافظ القليوبية يفتتح معارض أهلًا بالمدارس في شبرا الخيمة وبنها اليوم

القليوبية إبراهيم سالم

يفتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور محمد عطية الفيومى عضو مجلس النواب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، اليوم السبت، معارض "أهلا بالمدارس"، بمدينتي شبرا الخيمة وبنها.

وأعلنت الغرفة التجارية بالقليوبية، في وقت سابق، عن تجهيز معرضين لعرض كافة مستلزمات المدارس، التي يحتاجها الطلاب، وذلك بأسعار مخفضة لتسهيل على المواطنين.

وأوضح الفيومي، أنه تم تجهيز المعارض في مدينة بنها وأيضا في مدينة شبرا الخيمة، بكافة مستلزمات الدراسية التي يحتاجها الطلاب، في المدارس، من كشاكيل وكراسات واقلام، وغيرها، بأسعار مخفضة وبخصومات كبيرة، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية، أن الغرفة لا تمارس التجارة بل تقيم معارض مؤقتة وتتدخل بشكل استثنائي لمساعدة المواطنين، تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بالوقوف بجانب المواطنين.