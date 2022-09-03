السجن 3 سنوات لمتهم بسرقة طالب بالإكراه تحت تهديد السلاح في سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ح.م.م"، عامل بالسجن 3 سنوات لاتهامه بسرقة المجنى عليه "م.م"، طالب بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة قسم ثانى سوهاج .

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد الليثى، ووئام سامى، بأمانة سر سيد على بكر .

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم ثانى سوهاج، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليه، بأنه أثناء سيره فى الطريق العام بدائرة القسم استوقفه المتهم وبحوزته سلاح أبيض وقام بتهديده واستولى منه على متعلقاته الشخصية وساعة اليد الخاصة به وفر هاربا، وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة أقوال المبلغ وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.