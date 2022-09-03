وفاة شخصين من مصابى حادث انقلاب سيارة عمال أخميم الجديدة في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقي 2 من مصابى حادث انقلاب سيارة محملة بالركاب في مدخل مدينة أخميم الجديدة، مصرعهما أثناء محاولة إسعافهما باستقبال مستشفى سوهاج الجامعى، حيث تباينت حالات الإصابة ما بين كسور مختلفة بالجسم، وكدمات وجروح متفرقة.

كان "اليوم السابع" قد حصل على أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة نصف نقل، محملة بالعمال بمدخل مدينة سوهاج الجديدة، بالقرب من قرية الكولا دائرة مركز أخميم شرقى سوهاج، حيث تبين إصابة 3 من محافظة المنوفية هم أحمد عبد الونيس على البرعى20سنة بإشتباه نزيف داخلي بالمخ، ومؤمن محمد يوسف 20سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإبراهيم عبد الرحمن إبراهيم ٢٠سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وإصابة 3 من محافظة الأقصر هم: صالح طه إبراهيم 24 سنة باشتباه كسر بالقدم اليسرى، ومحمد متولي محمد 27سنة مصابا بإشتباه كسر بالساق اليمنى واليسرى، ويوسف علي محمد ٢٠سنة مصابا بإشتباه كسر باليد اليمنى والقدم اليمنى.

كما نتج عن الحادث أيضا إصابة أشخاص من محافظة البحيرة هم: أحمد إبراهيم الصاوي 29سنة مصابا بإشتباه كسر باليد اليمنى، حمادة مبروك حميدة 18 مصابا بإشتباه كسر باليد اليسرى والساق اليسرى، ومسعودعيد إسماعيل 26سنة مصابا بإشتباه كسر بالقدم اليسرى والضلوع ومصابين من محافظة أسيوط هما أحمد مصطفى عبد السلام 45سنة بإشتباه كسر بالقدم اليسرى وإشتباه كسر بالعمود الفقري ياسين عبد التواب عبد الحميد٢١سنة بإشتباه ما بعد الارتجاج.

وإصابة 3 من مدينة المنصورة عم سعيد إسماعيل٤٠سنة مصابا بإشتباه كسر بالساق اليمنى، وأحمد محروس عبد السلام 27سنة مصابا بجرح قطعي بفروة الرأس وطه علي سيد 35سنة مصابا بإشتباه نزيف داخلي بالمخ.

ومن بين المصابين أيضا عمر السعيد العدوي 22 سنة باشتباه كسر بالكتف الأيمن، واشتباه ما بعد الإرتجاج ويقيم بمحافظة سوهاج، وحاتم محمد بهلول 26سنة باشتباه ما بعد الإرتجاج وإشتباه نزيف داخلي بالمخ ويقيم بمركز نجع حمادى قنا مجهول الهوية30سنة مصابا بإشتباه ما بعد الارتجاج.

ومصابين من دولة السودان هما: عبد الغفار الراضي جبريل 29 باشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد عوض مهلل 32 بإشتباه كسر بالقدم اليسرى وال.د اليمنى.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة نصف نقل على الطريق بمدخل مدينة أخميم الجديدة ووجود مصابين.

وعلى الفور أنتقل إلى مكان الحادث العقيد شريف طنطاوى مأمور مركز شرطة أخميم وحسين حبارير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم إلى مكان الحادث وتم الدفع بالمعدات ومعدات مجلس المدينة وتم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بإنقلاب سيارة نصف نقل محملة بالحديد والعمال عند قيامها بالدوران بصنية مدخل مدينة أخميم الجديدة بقرية الكولا نتج عن حادث إنقلاب السيارة إصابة 19 شخص تم الدفع بــ 11 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين الحالات الخطرة إلى مستشفى سوهاج الجامعى وحالات الإصابة البسيطة إلى مستشفى سوهاج العام.

تم الدفع بقوات إدارة المرور وقوات تأمين الطرق إلى مكان الحادث زتم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.