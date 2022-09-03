"الداخلية" التونسية تنشر تفاصيل جديدة حول عملية القضاء على إرهابيين

إيمان حنا

أكدت وزارة الداخلية التونسية، أن مصالح الشرطة الفنية والعلمية قامت بالتعريف بجثتي إرهابيين اثنين بعد عملية رفع البصمات، وذلك خلال متابعة عملية القضاء على ثلاثة عناصر إرهابية تابعة لتنظيم ما يسمى بـ'أجناد الخلافة"، الجمعة، بالمنطقة المعروفة بـ"ضرواية وسنينت" المتاخمة لجبل السلوم بولاية القصرين، وفق "موزاييك".

واتضح أن الإرهابيين هما صابر بن عثمان بن عبد الله الطاهرى، من مواليد 19 ديسمبر 1987 وحافظ بن الحبيب بن عبد السلام رحيمي، من مواليد 09 أكتوبر 1997، أما بالنسبة للعنصر الإرهابي الثالث الذي قام بتفجير حزام ناسف بعد محاصرته وحسب المعلومات المتوفرة فهو الإرهابي "بهاء شعيبي" الذي تعذرت عملية رفع بصماته في انتظار عرض جثته على التحليل الجيني للتثبت من هويته.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إثر العملية حجز سلاحين من نوع "كلاشنكوف" وسلاح من نوع "شطاير"، وحزام ناسف، وقنبلة يدوية (رمانة)، وثلاثة هواتف جوالة إضافى إلى مبلغ مالي من العملة التونسية وكمية من المواد الغذائية.

وفي سياق متصل، تم إيقاف مجموعة تضم 6 أشخاص من عناصر الدعم والإسناد للإرهابيين الذين تمّ القضاء عليهم.