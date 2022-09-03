اليوم السابع
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"اغسل وصين معهدك" مبادرة أزهرية لترشيد الكهرباء وزراعة الزيتون بفناء المعاهد

السبت، 03 سبتمبر 2022 03:55 م
"اغسل وصين معهدك" مبادرة أزهرية لترشيد الكهرباء وزراعة الزيتون بفناء المعاهد قطاع المعاهد الأزهرية
كتب لؤى على

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أطلق رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية الدكتور السيد أحمد الجنيدي، مبادرة (اغسل وصيّن معهدك) والتي تشمل كافة المعاهد الأزهرية بالإدارات التعليمية، وذلك في إطار استعدادات الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية لبدء العام الدراسي الجديد 2022-2023م على الوجه الأكمل.
 
وأكد رئيس الإدارة المركزية، أن من أهم أهداف هذه المبادرة ما يلى:
 
•تفعيل المشاركة المجتمعية لكافة الأطراف بشكل أوسع.
•زيادة الانتماء والولاء للوطن. 
•السماح لأولياء الأمور والطلاب بالمشاركة. 
•إتاحة الفرصة للمتطوعين من الشباب وأهالينا من سكان القري بالمشاركة. 
• دعم وتشجيع لأصحاب الحرف والصناعات اليدوية.
زيادة المساحات الخضراء داخل المعاهد. 
•تشمل المبادرة صيانة الأثاث المعهدي وإتمام أعمال السباكة.
•تغير لمبات الإنارة القديمة بلمبات موفرة للطاقة. 
•دهان وطلاء  الأسوار من الداخل والخارج  .
•تشجير أفنية المعاهد بأشجار مثمرة مثل الزيتون والليمون .
•غسل وتعقيم لكافة الحجرات والحمامات. 
•تبدأ المبادرة اعتباراً من الخامس من سبتمبر وحتى نهاية الشهر الجاري .
•تتم الحملة تحت إشراف ومتابعة  منطقة الشرقية الأزهرية وكذلك موجهي الإدارات  التعليمية .
 
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قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

الزيتون

الليمون



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