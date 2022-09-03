إصابة شخصين نتيجة انقلاب دراجة بخارية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب شخصين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وجروح، نتيجة انقلاب الدراجة البخارية التى يستقلونها بدون لوحات معدنية، بمفارق خيري بمدينة القصاصين، بمحافظة الإسماعيلية، ونقلوا على إثرها لمستشفى القصاصين لإسعافهما ورعايتهما طبيًا.

تلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بانقلاب دراجة بخارية بدون لوحات معدنية على مفارق خيري بمدينة القصاصين التابعة لمحافظة الإسماعيلية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كم تم الدفع بسيارتين إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة كلا من "محمد السيد محمود 18 عام مقيم المنصورة دقهلية، ومصاب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وكمال إبراهيم صابر 33 عام" مقيم نفس العنوان ومصاب جرح بالزراع الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى القصاصين لإسعافهما ورعايتهما طبيًا وتحرير المحضر اللازم وإخطار الجهات المعنية لتتولى التحقيق.