مهتز نفسيا وراء حرق منزل وإلقاء المواطنين بالحجارة فى القنطرة

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية بشأن ظهور "جن" أعلى منزل أحد الدجالين أثناء احتراق المنزل بمحافظة الإسماعيلية، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 30 / 8 /2022 تبلغ لمركز شرطة القنطرة غرب من الأهالى بقيام أحد الأشخاص بالسير عارى الجسد وفى حالة هياج ويقوم بإلقاء الحجارة على المارة ممسكاً بيده سلاح أبيض سكين، وحال محاولة الأهالى تهدئته قام بالدلوف داخل مسكنه وإضرام النيران به.

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة وأمكن السيطرة على الحريق المحدود بمدخل المسكن وضبط مرتكب الواقعة والسلاح الأبيض الذى كان بحوزته، وتبين أنه "مهتز نفسياً"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.