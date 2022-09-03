أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 1112 جنيها

كتب - إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت، ارتفاعا بحوالي 5 جنيهات بالسوق المصري، ليصعد الذهب من 1107 إلى 1112 جنيها للجرام من عيار 21، وهو العيار الرئيسي والأكثر تداولاً في مصر، حيث تشهد أسعار الذهب في الصاغة تحرك ملحوظ هذا الأسبوع، على خلفية تحرك في الطلب على الذهب.

أسعار الذهب اليوم



عيار 21 يسجل 1112 جنيها

عيار 18 يسجل 954 جنيها

عيار 24 يسجل 1272 جنيها

الجنيه الذهب8896 جنيها

وأكدت شعبة المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، أن الدولار وعوامل العرض والطلب في مصر تحرك سعر الذهب في الأسواق، رغم الانخفاض العالمي على الذهب هذا الأسبوع، الأمر الذي يجعل سعر المعدن النفيس في سوق الذهب مرتفع نسبيًا هذه الفترة.

وشددت شعبة الذهب، على أن الذهب لا يزال الملاذ الآمن أوقات الأزمات العالمية، حيث تشير التوقعات إلى أنه رغم الارتفاع الكبير في الفائدة الأمريكية، إلا أن الذهب قاوم هذا الأسبوع وأغلق على ارتفاع بعد عدة جلسات من الهبوط.