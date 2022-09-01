أسعار الذهب اليوم تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 1100جنيه

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس هبوطا بحوالي 5 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1100 جنيها بدون إضافة مصنعية مقابل 1105 جنيها صباحاً.

وسجل عيار 21 ما قيمته 1100 جنيه، ويبلغ سعر عيار 24 ما قيمته 1257 جنيها وبلغ سعر عيار 18ما قيمته 943 جنيها وسجل سعر عيار 14 ما قيمته 730 جنيها والجنيه الذهب 8800 جنيه.

وأعلنت الشعبة العامة للذهب والمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع حجم الطلب في السوق المحلي بفارق كبير عن حجم المعروض، الأمر الذي رفع الأسعار ثم تراجعت الأسعار مرة أخري بسبب الهبوط العالمي في سعر الذهب.

وقالت الشعبة في بيان لها، إن هناك تحديات لتلبية الفجوة بين العرض والطلب، وذلك مع تراجع الاستيراد ، الأمر الذى يجعل السعر في مصر يتحرك نحو الصعود رغم التراجع في الشعر العالمي.