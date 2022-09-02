أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-9-2022.. وعيار 21 يسجل 1099 جنيها

شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، هبوطًا دون مستوى 1100 جنيها، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا فى مصر- 1099 جنيها بدون إضافة مصنعية مقابل 1100 جنيهًا، وقد تشهد الساعات القادمة بعض التغيرات التى تحدث فى سعر الذهب عالميًا ومحليًا.

أسعار الذهب الآن، يسجل عيار 21 ما قيمته 1099 جنيهًا، ويبلغ سعر عيار 24 ما قيمته 1256 جنيها وبلغ سعر عيار 18 ما قيمته 942 جنيها، وسجل سعر عيار 14 ما قيمته 729 جنيها، والجنيه الذهب 8792 جنيهًا.

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع حجم الطلب فى السوق المحلى بفارق كبير عن حجم المعروض، الأمر الذى رفع الأسعار ثم تراجعت الأسعار مرة أخرى بسبب الهبوط العالمى فى سعر الذهب.

وقالت الشعبة، فى بيان أمس، إن هناك تحديات لتلبية الفجوة بين العرض والطلب، وذلك مع تراجع الاستيراد، الأمر الذى يجعل السعر فى مصر يتحرك نحو الصعود رغم التراجع فى الشعر العالمي.