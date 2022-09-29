5 علاجات طبيعية لإبطاء تجاعيد البشرة ..خليكى في الفازلين والصبار

كتبت ميرفت رشاد

لدينا جميعًا تجاعيد مع تقدمنا ​​في العمر بشكل طبيعي ، خاصة في مناطق الجسم التي تتعرض لأشعة الشمس ، مثل الوجه والرقبة واليدين والساعدين، يبدأ معظم الناس في الحصول على التجاعيد بين سن 40 و 50 حيث تبدأ بشرتهم في الترقق وفقدان الرطوبة، تؤدي التغييرات المرتبطة بالعمر في قوة بشرتك وترطيبها وتمددها إلى تكوين الخطوط، إلا أن هناك العديد من العلاجات والتغييرات في نمط الحياة التي يمكن أن تساعدك على إبطاء تطور هذه المشاكل الجلدية ، وإليك بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بالخطوط الدقيقة والتجاعيد، وفقا لما نشره موقع "ndtv".





العلاجات المنزلية التي تبطئ الشيخوخة:



1. زيت جوز الهند



يعتبر زيت جوز الهند ، المرطب بطبيعته ، إضافة رائعة لروتين العناية بالبشرة إذا كانت لديك خطوط رفيعة، هذا يعني أنه عندما تقوم بتطبيقه على بشرتك ، فإنه ينعم البقع الخشنة على بشرتك، لا يجعل زيت جوز الهند بشرتك أكثر نعومة فحسب ، بل يساعد أيضًا في الاحتفاظ بالرطوبة ، مما يعطي انطباعًا بأن وجهك أكثر امتلاءً، ضعي القليل منه مباشرة بعد التنظيف وقبل النوم.

2. الأفوكادو



الأفوكادو هو عنصر نشط في العديد من الكريمات المضادة للتجاعيد، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من التجاعيد قبل الأوان ، فإن هذه الفاكهة هي الحل الوحيد، كما أنه يقلل التجاعيد ويعيد صحة بشرتك مع وقف الشيخوخة المبكرة، ستكون بشرتك متألقة وصحية إذا أضفت هذا العلاج إلى روتينك، يُهرس ويُوضع على البشرة لمدة 5-10 دقائق ثم يشطف.

3. الصبار



يعتبر جل الصبار مصدرًا عاليًا لفيتامين E ، وهو مضاد للأكسدة يحسن مظهر الجلد ويمتزج جيدًا مع بياض البيض، تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الصبار والمكونات المضادة للالتهابات أيضًا على شفاء البشرة الباهتة، بعد التنظيف وقبل الذهاب إلى الفراش ، ضعي بعضًا من جل الصبار .

4. الفازلين



يقدر الكثيرون تأثيرات الفازلين المضادة للشيخوخة للتجاعيد، نظرًا لأنه عامل مطري ، فإنه يحافظ على رطوبة الجلد مغلقة، على الرغم من أن العملية الدقيقة التي يقلل الفازلين من خلالها ويمنع التجاعيد لا تزال غير معروفة ، فلا يوجد خطر في تجربة هذا العلاج لأن الفازلين مناسب للتطبيق موضعياً، ضعيه بعد الغسل وقبل النوم. تأكد من تنظيف بشرتك بشكل صحيح.

5. بياض البيض



استخدم بياض البيض كبديل للمنتجات المضادة للتجاعيد، مع هذا العلاج المنزلي البسيط ، قد لا تشغل بالك بالتجاعيد وترهل الجلد، شد الجلد الطبيعي من بياض البيض يقلل التجاعيد وخطوط الضحك، يساعد بياض البيض في هذا العلاج أيضًا على فتح المسام وإزالة الزهم الزائد من الجلد ، مما يجعله مفيدًا بشكل خاص لمن لديهم بشرة دهنية، اضربه وضعيه على وجهك لمدة 5 دقائق واغسله. الرطوبة بعد الغسيل.