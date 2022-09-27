هل المكياج يعرضك لظهور تجاعيد ومشاكل في العين؟.. تقرير يوضح

فاطمة ياسر

نشرت جريدة "ذي صن"، تقريرًا يوضح أن هناك عادات يقوم بها البعض عند استخدامهم للمكياج حيث تعرض النساء للإصابة بالتجاعيد، ومخاطر تضر بالعين والبصر، ولذا حذر فريق من الخبراء النساء من وجود الكثير من المخاطر الكامنة في المكياج الخاصة بهن.

وحول ذلك قالت الدكتورة فالاري جيروم، طبيبة البصريات أن النساء اللاتي يعتمدن علي المكياج بشكل دائم يتعرضن لبعض المشاكل، وتزيد من فرص إصابتهن بالتجاعيد والإضرار بصحة العين على المدى الطويل، فقد يتعرضن إلي تهيج للجفن بسبب المكياج، ويمكن أن تتطور قشور الجلد، وظهور التجاعيد.

وحث خبيرة البصريات علي ضرورة إزالة مساحيق التجميل واستخدام أدوات نظيفة لوضع المكياج قدر الإمكان، والهدف هو الحفاظ على صحة جفونك وعينيك وتشعرك بالراحة وتحد من تعرضك لظهور التجاعيد.

وأوضحت أن محدد العيون قد يعرضك لتشوش الرؤية، بينما يرتبط مكياج العين بشكل عام يعرضك للإصابة بجفاف العين والتهيج وخدش القرنية والالتهابات، وفي الحالات الشديدة، يمكن أن تؤدي عدوى العين إلى فقدان البصر بشكل مؤقت أو دائم.