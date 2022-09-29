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وزير قطاع الأعمال: إنتاج أول أوتوبيس محلى بشركة النصر للسيارات بمكون محلى 50%

الخميس، 29 سبتمبر 2022 10:11 ص
وزير قطاع الأعمال: إنتاج أول أوتوبيس محلى بشركة النصر للسيارات بمكون محلى 50% الاتوبيس الجديد
كتب عبد الحليم سالم

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أعلن الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، مؤخرا عن تدشين نموذج لحافلة نقل جماعي تعمل بالغاز الطبيعي وفق أحدث المعايير الأوروبية، تم إنتاجها على خط إنتاج المركبات التجارية بشركة النصر للسيارات، التي اندمجت بها مؤخرا الشركة الهندسية للسيارات.

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وتعد المركبة باكورة المنتجات الجديدة لشركة النصر للسيارات، في إطار توجه الدولة نحو التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة، حيث تتمتع بمستوى عال من الجودة والرفاهية، وتم إنتاجها طبقا للمعايير الأوروبية للانبعاثات (EURO 6)، واعتماد شركة سكانيا العالمية.

وحول تفاصيل الاتوبيسات الجديدة، كشف نظمى وصفى مدير عام الشركة المصنعة لـ"اليوم السابع" أن سكانيا تورد الشاسيه والموتور عليه ماكينة الغاز الطبيعى  لشركة النصر للسيارات ،والتي تتولى بدورها عملية التصنيع والتركيب لبقية المكونات على الاتوبيس، تحت إشراف سكانيا التي تتولى ربط الجزئين الأعلي والأسفل معا، وذلك بنسبة مكون محلى تزيد على 50% .

وأضاف أن هناك 3 انوع من اتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعى  يتم تصنيعها منها أتوبيسات نقل العاملين والنقل العام وأتوبيس انتر سيتى وأتوبيس بوتش السياحى، لافتا إلى أنه من المتوقع ان تعمل تلك الأتوبيسات التي أعلنت عتها شركة النصر في مؤتمر المناخ المقبل بشرم الشيخ  cop 27 .

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وأوضح نظمى وصفى انه لأول مرة يتم عمل تلك النوعية وفق اتفاقية يورو 6، لافتا إلى أنه من المتوقع توريد 20 أتوبيس شهريا لشركة النصر الفترة المقبلة، موضحا أن أي عميل يحتاج لتصنيع أو شراء تلك الأنواع عليه التعامل المباشر مع شركة النصر للسيارات.

وحول المسافة التي يمكن للأتوبيس الحالي سيرها بشحنة الغاز الواحدة، أشار إلى أنه يمكن له السير مسافة 500 كيلو بالشحنة الواحدة حيث يستوعب التنك 1460 متر غاز، وهذا يوفر 30% من الطاقة مقارنة بالأتوبيسات التي تعمل بالسولار.

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كان وزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت أكد اهتمام الوزارة ومساعيها الجادة نحو التوسع في إنتاج المركبات الصديقة للبيئة، في إطار حرص الدولة على توطين صناعة السيارات ومواكبة التطور العالمي في هذه الصناعة بالتخلي عن الوقود التقليدي الأحفوري.

 

 

 

 


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