اليوم السابع
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نموذج لأتوبيس غاز طبيعي صديق للبيئة من إنتاج شركة النصر للسيارات.. صور

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 05:47 م
نموذج لأتوبيس غاز طبيعي صديق للبيئة من إنتاج شركة النصر للسيارات.. صور أتوبيس يعمل بالغاز الطبيعي من تصنيع شركة حكومية
كتب عبد الحليم سالم

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استعرض المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، خلال اجتماعه مع المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، نموذجًا لحافلة نقل جماعي تعمل بالغاز الطبيعي وفق أحدث المعايير الأوروبية، تم إنتاجها على خط إنتاج المركبات التجارية بشركة النصر للسيارات، التي اندمجت بها مؤخرا الشركة الهندسية للسيارات. 
 
وأكد الوزير، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، اهتمام الوزارة ومساعيها الجادة نحو التوسع في إنتاج المركبات الصديقة للبيئة، في إطار حرص الدولة على توطين صناعة السيارات ومواكبة التطور العالمي في هذه الصناعة بالتخلي عن الوقود التقليدي الأحفوري.
 
وتعد المركبة باكورة المنتجات الجديدة لشركة النصر للسيارات، في إطار توجه الدولة نحو التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة، حيث تتمتع بمستوى عال من الجودة والرفاهية، وتم إنتاجها طبقا للمعايير الأوروبية للانبعاثات (EURO 6)، واعتماد شركة سكانيا العالمية.
 
أتوبيسات تعمل بالغاز من إنتاج شركة النصر للسيارات
أتوبيسات تعمل بالغاز من إنتاج شركة النصر للسيارات

أتوبيس النصر للسيارات مطابق للمواصفات
أتوبيس النصر للسيارات مطابق للمواصفات

أتوبيس النصر للسيارات
أتوبيس النصر للسيارات

أتوبيس يعمل بالغاز الطبيعي من تصنيع شركة حكومية
أتوبيس يعمل بالغاز الطبيعي من تصنيع شركة حكومية

حافلة تعمل بالغاز الطبيعي
حافلة تعمل بالغاز الطبيعي

 


شركة النصر للسيارات

سيارات الغاز الطبيعى

اتوبيس النصر للسيارات

مركبات صديقة للبيئة



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