وزير التعليم يعلن تفاصيل العام الدراسى الجديد فى مؤتمر صحفى بعد قليل

كتب محمود طه حسين

يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعد قليل مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل العام الدراسى الجديد وإجراءات تحقيق الانضباط والتقييم فى الثانوى العام والصفوف الأولى بالعام الدراسى الجديد.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم إعلان تفاصيل استقبال الطلاب بالعام الدراسى الجديد وتطبيق اليوم الرياضى، وانتهاء أعمال الصيانة وسد العجز فى أعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى تحقيق الانضباط فى العام الدراسى، قائلة: سيتم استعراض كافة الإجراءات الخاصة بالعام الدراسى الجديد.

وكشفت المصادر، عن أنه سيتم الإعلان عن كيفية أداء طلاب الثانوي العام الامتحانات فى الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا وورقيا إضافة إلى كشف تفاصيل نظام التحسين فى الثانوية العامة، متابعة: سوف يطبق على طلاب الثانوية العامة هذا العام ولكن بعد موافقة مجلس النواب على القانون، مؤكدة على أنه سيتم إعلان تفاصيل تطبيق التحسين فى الثانوية العامة خلال المؤتمر الصحفى.