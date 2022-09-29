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"التعليم" تعلن اليوم تفاصيل الاستعداد للدراسة وطريقة التقييم بالثانوية العامة

الخميس، 29 سبتمبر 2022 04:00 ص
"التعليم" تعلن اليوم تفاصيل الاستعداد للدراسة وطريقة التقييم بالثانوية العامة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
محمود طه حسين

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تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الخميس، تفاصيل وإجراءات الاستعداد للعام الدراسى الجديد، والتقييم فى الثانوية العامة، حيث تعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا لاستعراض كافة التفاصيل.
 
وأكدت مصادر مسئولة بالوزارة أنه سيتم إعلان تفاصيل استقبال الطلاب بالعام الدراسى الجديد وتطبيق اليوم الرياضى وانتهاء أعمال الصيانة، وسد العجز فى أعضاء هيئة التدريس إضافة إلى تحقيق الانضباط فى العام الدراسى، قائلة: سيتم استعراض كافة الإجراءات الخاصة بالعام الدراسى الجديد.
 
وكشفت المصادر عن أنه سيتم الإعلان عن كيفية أداء طلاب الثانوي العام الامتحانات فى الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا وورقيا إضافة إلى كشف تفاصيل نظام التحسين فى الثانوية العامة، متابعة: "سوف يطبق على طلاب الثانوية العامة هذا العام ولكن بعد موافقة مجلس النواب على القانون"، مؤكدة أنه سيتم إعلان تفاصيل تطبيق التحسين فى الثانوية العامة خلال المؤتمر الصحفى.

التربية والتعليم

الثانوية العامة

عودة التحسين فى الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

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