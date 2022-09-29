مقتل عنصرين إجراميين فى تبادل إطلاق رصاص مع الشرطة فى أسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء (4) عناصر إجرامية شديدة الخطورة (سبق اتهام إثنين منهم فى قضايا متنوعة أبرزها "مخدرات، سرقة، سرقة بالإكراه، سلاح نارى") بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط.. واتخاذهم مقرهم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرع إثنين منهم، وعُثر بحوزتهما على (2 بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من المواد المخدرة "الشابو" – 3 هواتف محمولة)..كما أمكن ضبط المتهمين الآخرين وبحوزتهما (2 بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الشابو – 3 دراجات نارية – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول).. وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة لحماية نشاطهما الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع تم اتخاذ الإجراءات القانونية.